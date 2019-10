Hoher Wasserstand, aber keine Gefahr

Der Dauerregen liess bis Mittwochmittag die Töss erheblich anschwellen. An einigen Stellen wurden die Uferwege über kurze Strecken unter Wasser gesetzt. Die Messstelle Alt-Landenberg in Bauma registrierte gegen 12 Uhr eine Wasser-Abflussmenge von 27 Kubikmetern pro Sekunde. Weiter flussabwärts in Rämismühle wurden zur gleichen Zeit etwas mehr als 44 Kubikmeter pro Sekunde gemessen.