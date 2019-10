Fällander Kirchenstreit: Pfarrerin endgültig vom Amt abberufen

Der Streit in der reformierten Kirche Fällanden ist zu einem vorläufigen Abschluss gekommen: Der Kirchenrat hat die umstrittene Pfarrerin Malinee Müller aus dem Pfarramt in der Kirchgemeinde Fällanden abberufen. In seiner abschliessenden Beurteilung sei der Kirchenrat zum Schluss gelangt, «dass die Pfarrerin sich aufgrund ihres Verhaltens insbesondere in den Bereichen Zusammenarbeit und Kommunikation zur Führung eines Pfarramts als unfähig und unwürdig erwiesen hat», schreibt die Landeskirche des Kantons Zürich in einer Mitteilung.

«Nicht mehr zumutbar»

Unter diesen Vorzeichen werde es ihr nicht gelingen, das Vertrauen der Kirchgemeinde in der erforderlichen Klarheit wiederzugewinnen, heisst es weiter. Der Kirchgemeinde und der Kirchenpflege sei eine weitere Zusammenarbeit mit Pfarrerin Malinee Müller nicht zumutbar. (Update folgt)

Es brodelt schon eine Weile



Der Streit in der Fällander Kirche weilt schon lange. Begonnen hatte alles Anfangs 2016. Damals wollte Malinee Müller, eine der beiden Pfarrerinnen, die Arbeitszeit nicht erfassen, obwohl die Kirchenpflege sie dazu aufgefordert hatte. So schrieb es jedenfalls der damalige Kirchenpflegepräsident Huldrych Thomann im monatlichen Kirchenblatt und machte den Umstand damit öffentlich. Brisant daran war, dass der Präsident dies kurz vor den Wahlen tat.



Das hätte Müllers Bestätigung gefährden können. Sie hatte sich daraufhin beim Bezirksrat über Kirchenpflegepräsident Thomann beschwert. Nachdem die Wähler sie aber im Amt bestätigt hatten, zog sie ihre Beschwerde zurück.



Im Juli 2016 erhielt Müller dann anonyme Drohbriefe sowie ein Paket. Darin war ein Kettengürtel mit der schriftlichen Aufforderung: «Gehen Sie doch!» Pfarrerin Müller fühlte sich bedroht und nahm sich eine Anwältin, die Anzeige erstattete. Für die Opfervertreterin deuteten schliesslich alle Hinweise auf die Pfarrkollegin von Müller.



In der Folge wurde die Kollegin wegen Drohung, versuchter Nötigung, Beschimpfung und übler Nachrede angezeigt. Das Strafverfahren gegen die Kollegin wurde im November 2016 mangels Beweisen aber wieder eingestellt. Die Pfarrerin kehrte jedoch nicht mehr in ihr Amt zurück und verliess die Kirchgemeinde.



Zur gleichen Zeit eröffnete der Kirchenrat ein Administrativverfahren gegen Pfarrerin Malinee Müller und auch die Rolle des Kirchenpräsidenten Huldrych Thomann wurde untersucht. Im Januar 2017 entschloss der Kirchenrat, Müller «im Sinne einer vorsorglichen Massnahme vom Amt zu entheben». (kev)