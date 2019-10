«Ein derart massives Zerwürfnis wie in Fällanden ist beispiellos»

Der Pfarrerinnenstreit in der reformierten Kirche Fällanden ist zu einem vorläufigen Abschluss gekommen: Der Kirchenrat hat die umstrittene Pfarrerin Malinee Müller aus dem Pfarramt in der Kirchgemeinde Fällanden abberufen. In seiner abschliessenden Beurteilung sei der Kirchenrat zum Schluss gelangt, «dass die Pfarrerin sich aufgrund ihres Verhaltens insbesondere in den Bereichen Zusammenarbeit und Kommunikation zur Führung eines Pfarramts als unfähig und unwürdig erwiesen hat». Dies schreibt die Landeskirche des Kantons Zürich in einer Mitteilung.