Fischenthal braucht mehr Platz im Gemeindehaus

Die Gemeinde Fischenthal sieht in ihrer Erfolgsrechnung für das nächste Jahr einen Aufwand von 22,3 Millionen Franken vor. Auf der Ertragsseite stehen 22,9 Millionen Franken, was zu einem Plus von knapp 600'000 Franken führt. Der Gemeinderat Fischenthal investiere derzeit kräftig in die Gegenwart und die Zukunft, schreibt Gemeindepräsidentin Barbara Dillier (parteilos) im jüngsten Newsletter der Gemeinde.