Den Bier-Geschmack der Schweizer getroffen

In der eigenen Stadt gleicht die Brauerei Uster aktuell eher einem Abstinenzler als einem bierseligen Festbruder: Am Ustermer Oktoberfest wird auch in diesem Jahr nicht «Usterbräu», sondern «Haldengut» ausgeschenkt. Das grösste Bierfest des Zürcher Oberlandes geht damit erneut ohne die grösste Brauerei der Region über die Bühne.