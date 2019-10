So schneiden die Beizen der Region ab

Die Scheinwerfer zeigen nach der Vergabe der diesjährigen Gault-Millau-Punkte nicht aufs Zürcher Oberland. Denn hier konnten die Gourmet-Restaurants zwar ihre guten Positionen halten, ein Aufstieg gelang jedoch keinem. Jedes Jahr bewertet der bekannte Gastroführer der Spitzenköche Henri Gault und Christian Millau die Restaurants der Schweiz und sagt, welche Gourmettempel ihr Geld wirklich wert sein sollen.

Näniker Löwen schafft es nicht zurück nach oben

Der «Löwen» in Nänikon von Chefkoch Stephan Stalder bleibt auch dieses Jahr das Restaurant mit den meisten Gault-Millau Punkten der Region. Nachdem er letztes Jahr von 17 auf 16 Punkte abstieg, stagniert er nun bei dieser Bewertung. Ihre 15 Punkte halten konnte ebenfalls der «Löwen» in Bubikon und das Restaurant «Badstube Sternen» bei Wangen.

14 Punkte erreichen genau wie im Vorjahr die «neue Forch» in Maur, die «Blume» in Freudwil und das «Rössli» in Illnau.

Pop-Up-Preis geht nach Zürich

Der Sieger der diesjährigen Gault Millau- Punkteverteilung ist das «Stucki» von Tanja Grandits in Basel. Doch auch Zürich geht nicht leer aus. Heiko Nieder kann mit dem «Dolder» seine 19-Punkte Wertung halten. Zu den 18-Punkte Restaurants kann sich neu zudem das «Ecco» von Stefan Heilemann zählen. Aufstrebende Jungchefs in Zürich sind dieses Jahr mit 17 Punkten Giuseppe d'Errico mit dem «Ornellaia», mit 16 Punkten Thomas Bisseggers «1904 Designed by Lagonda».

Zum ersten Mal wurde dieses Jahr zudem ein Preis in der Lifestyle-Kategorie GaultMillau POP vergeben. Dieser Preis geht an das «Nose-to-Tail»-Konzept der «Metzg» von Marlene Halter in Zürich.