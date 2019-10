Sie hauchen Unterwetzikon neues Leben ein

Unterwetzikon wird in den nächsten Jahren unweigerlich ein neues Gesicht erhalten. Das Quartier befindet sich mitten im Umbruch. Da sind die Pläne der Migros an der Hofstrasse, der Gestaltungsplan Mattacher, das Drei Linden, der üppige Umbau in der Liegenschaft neben dem einstigen «Frauenfelder». Ein neues Kulturlokal ist im einstigen Deko-Plus geplant, die ZO Medien AG reissen ihr altes Gebäude ab, der «Schweizerhof» weicht einem Coop Pronto und das alte Kino Rio verschwindet.