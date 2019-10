Nur drei Kilo vorbei am Schweizer Rekord

View this post on Instagram

Die ersten Riesenkürbisse sind da! Heute treten die grössten und schwersten Kürbisse gegeneinander an. Das Wiegen des Riesengemüses startet um 12.00 Uhr auf dem Bächlihof im Jona. 🎃🎃🎃 #kürbis #kürbiswiegen #riesenkürbis #giantpumpkin #pumpkinweighoff #bächlihof