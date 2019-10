Mehr Strassensicherheit für die Brüschweid

Eigentlich hätte der Gossauer Gemeinderat den einfachen Weg wählen wollen. Die Brüschweidstrasse ist nicht nur sanierungsbedürftig, sondern auch nicht dem Verkehr entsprechend ausgebaut. Die Anwohner ärgern sich darüber, ein Bauprojekt tut Not. Und der einfache Weg wäre gewesen, die Strasse dem Kanton abzutreten. Dann hätte der bauen und auch bezahlen können.

Doch der Kanton will nichts mit der Strasse zu tun haben. Also kommt nun doch die Gemeinde zum Handkuss. Das Bauprojekt für die Strasse liegt derzeit öffentlich auf.

Drei Mittelinseln

Es sieht eine ganze Reihe von Massnahmen vor. Der wesentlichste Punkt sind die Eingangspforten des Weilers. Dort will der Gemeinderat das Tempo des einfahrenden Verkehrs drosseln – denn laut Erhebungen würden 15 Prozent der Autolenker zu schnell durch die Wacht kurven. Geplant sind insgesamt drei Mittelinseln, zwei davon eingangs des Ortsteils und eine auf Höhe der Hasenacherstrasse, etwa in der Mitte des Dörfchens.

Jene hat nicht nur den Zweck der Verkehrsberuhigung. Sie soll den Fussgängern auch das Queren der Strasse vereinfachen. Für einen Zebrastreifen seien die Fussgängerzahlen indes zu gering, heisst es im aufgelegten technischen Bericht. Doch die Insel solle bereits eine markante Verbesserung sein.

Längere Fusswege

Dazu kommt, dass der Gemeinderat die Fussgängerwege an den Eingängen der Wacht verlängern will. Knapp einen Meter breit sollen sie werden – mit chaussiertem Belag, also eine Art Kiesweg.

Eine weitere Massnahme ist der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestelle Brüschweid. Der Randstein soll vier Meter lang und 16 Zentimeter hoch werden.

Neuer Belag

Schliesslich – und das ist an sich der wesentlichste Teil der Baupläne – ist eine Belagssanierung vorgesehen. Der Strassenoberbau zwischen Brüschweid und Hinwilerstrasse sei in schlechtem Zustand, heisst es im technischen Bericht. Verformungen, Flicke und Belagsausbrüche, wie auch Längs- und Querrisse durchzögen die Oberfläche. Deshalb sieht das Projekt auch einen neuen Belag für die Strasse vor.

Die Mittelinseln erfordern zwei Landkäufe, die allerdings nur geringe Kosten verursachen. Insgesamt schlagen dafür 3000 Franken zu Buche, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Das ganze Projekt soll rund 390‘000 Franken kosten, wovon mit 160‘000 Franken der grösste Teil auf die Belagssanierung entfällt. Den Baubeginn veranschlagt der Gemeinderat auf April 2020.