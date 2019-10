«Er ist eine schöne Visitenkarte der Gemeinde Zell geworden»

Glücklich, müde und frisch gesättigt sassen acht Männer am Samstagnachmittag im Restaurant Linde in Oberlangenhard. Sie arbeiteten am Vormittag für den Verschönerungsverein, welcher zum Herbsteinsatz aufgerufen hatte. «Trotz leichtem Regen zwischendurch kamen wir zügig voran», fasste einer der Helfer den Einsatz zusammen. «Es war eine tolle Zusammenarbeit untereinander und vom Vorstand bestens vorbereitet.»

Helfer am Herbsteinsatz des Verschönerungsvereins Zell