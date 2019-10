Ein Tag für Nostalgiker und Dampfbahnliebhaber

Jeden ersten und dritten Sonntag von Mai bis Oktober fährt die historische Dampfbahn zwischen Bauma und Hinwil. So auch letzten Sonntag. Zahlreiche Schaulustige und Fahrgäste, zum Teil sogar in historischer Gewändern, fanden sich in der Bahnhofshalle in Bauma ein, um mit der restaurierten Dampfbahn zu fahren und sich im Buffetwagen mit einem Kaffee aufzuwärmen.