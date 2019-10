Die schönsten Kühe und Kälbchen gekürt

Am Samstag trafen sich die Bauern der Umgebung zur alljährlichen Wilemer Viehschau in Tablat. Am Morgen herrschten eher trübe und regnerische Verhältnisse, doch am Nachmittag konnten die Prämierungen bei nahezu trockenem Wetter durchgeführt werden. Vorab zeigten die Kinder ihre hübsch geschmückten Kälbchen und das eine oder andere Ständchen wurde gesungen.