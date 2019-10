Der Brücken-Pionier mit Weltformat

Eigentlich wäre Urs Meier längst pensioniert. Doch der 76-Jährige hat noch heute ein Büro bei der Empa in Dübendorf. In diesem sind auf einem Regal unscheinbare Muster von Bauwerkstoffen ausgebreitet. Diese repräsentieren zwei Konstanten in Meiers Leben: Sie basieren auf dem Ausgangsmaterial Kunststoff und werden für den Brückenbau eingesetzt.