Oetwilerstrasse während Herbstferien gesperrt

Statt Autos fahren während der Herbstferien Bagger auf der Kantonsstrasse zwischen Esslingen und Oetwil am See hin und her. Nachdem seit August der Verkehr eingeschränkt funktionierte, wird die Oetwilerstrasse vom 7. bis 21. Oktober bis um fünf Uhr in der Früh für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt.