Unterwetziker Bordell-Betriebe löschen bald die Lichter

Beim Gedanken an die Erotikstudios an der Alten Notariatsstrasse in Wetzikon sehen manche Anwohner rot. In der Nachbarschaft sorgten in der Vergangenheit nicht nur nächtlicher Radau, sondern auch grelle Leuchtreklamen an der Fassade für Ärger. In einer Petition forderten Anwohner 2008, dass deren Lichter ausgemacht werden. Ein langwieriger Rechtsstreit entbrannte. 2011 ging der damalige Bordellbetreiber dann auf die Forderungen ein.