Röbi Koller überreichte in Uster Blumen

Am Freitag fand im Ustermer Stadthofsaal die Jubiläumsserenade des Insieme Chors Zürcher Oberland statt. 20 Jahre gibt es den Chor nun schon, uns so stand der Anlass unter dem Motto «Best of 20».

Unter der Leitung von Katharina Hewer-Jampen standen rund 50 Sängerinnen und Sänger mit kognitiver Beeinträchtigung auf der Bühne. Begleitet wurden sie von vier Solisten und einer Solistin.

Freude an Röbi Koller