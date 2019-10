«Wir wollten eine berühmte Persönlichkeit aus dem Sport als Gast dabei haben»

Es ist ein kleiner Coup, der dem Organisationskomitee (OK) des Herbstlaufs Wila in diesem Jahr gelang. Zum ersten Mal wird ein ehemaliger Profiläufer am Herbstlauf teilnehmen. Die Rede ist von Viktor Röthlin, dem Marathoneuropameister von 2010. Damit erhofft man sich in Wila noch mehr Läufer. «Züriost» sprach mit Martin Hugi, dem OK-Präsidenten, über Röthlins Engagement und die Geschichte des Herbstlaufs.