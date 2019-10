Volg-Überfall und Barrieren-Unfall

Das git zrede:

In Uster ist es am Dienstagabend fast zu einem Unfall an der Bahnschranke beim Bahnhof gekommen. Ein BMW geriet zwischen die Schranken des Bahnübergangs an der Winterthurerstrasse. Die Person am Steuer konnte den Wagen noch seitlich neben die Abschrankung stellen, bevor die S-Bahn daran vorbeibrauste. Nach der Kollision beim Übergang am Bahnhof Uster im Januar ist es der zweite Vorfall in Uster in diesem Jahr.