Sie ging erst, als sie 10 Franken bekam

Eine etwa 25-jährige Frau soll am Mittwochnachmittag in Tablat in ein Haus eingedrungen sein, um fernzusehen, wie der «Landbote» heute online berichtete. Die Meldung geht aus einem Facebook-Post hervor, welche eine Nachbarin veröffentlichte. Die junge Frau soll sich im Turbenthaler Weiler erst «auffällig verhalten» und die Häuser angesehen haben. Später habe sie bei einer älteren Dorfbewohnerin geklingelt und sich Zugang zur Wohnung verschafft.