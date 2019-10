Noch mehr Investitionen rund ums Schulhaus Seegräben

Ein wuchtiges Ja legten die Seegräbner an der Urne für die Sanierung des Schulhauses ein. 1,8 Millionen Franken sollte sie kosten – eine grosse Summe für ein kleines Dorf. Aber gut 80 Prozent der Stimmbürger waren dafür.

Das Projekt enthielt zu einem wesentlichen Teil die Reaktivierung der alten Turnhalle. Der Gemeinderat wollte sie wieder fit für den Schulbetrieb machen – und darin gleich noch einen Mehrzwecksaal für Veranstaltungen und dergleichen einrichten. Vor knapp einem Jahr hoben die Seegräbner diesen Saal mit dem Namen Buechwäid feierlich aus der Taufe.

Zufahrt hat Risse

Zu besagtem Raum gibt es eine eigene Zufahrt. Und die sorgt jetzt für weitere Kosten. Laut Gemeinderatsmitteillung ist ihr Zustand schlecht. Der Belag sei schadhaft, mit zahlreichen Rissen versehen und mangels Böschungssicherung am Rande grossflächig abgerutscht. Und auch die Entwässerung sei mangelhaft.

Komme dazu, dass die Zufahrt tiefer liege als der Vorplatz des Mehrzwecksaals. Das macht aus Sicht des Gemeinderats keinen Sinn, zudem tut eine Sanierung Not. Also will er die verschiedenen Aspekte zu einem Gesamtprojekt vereinen.

Der Plan: Die Zufahrt wird angehoben, erhält einen neuen Belag, die Treppe des Fusswegs benötigt dafür eine zusätzliche Stufe. Und an der Böschung entsteht eine neue Stützmauer.

In Sachen Bewässerung hatten die Bauarbeiter bereits während des Umbaus der ehemaligen Turnhalle zwei Leerrohre aus dem Gebäude geführt, die nun unbenutzt und freigelegt sind. Diese Leitungen will der Gemeinderat verlängern lassen.

Zwei Rohre, zwei Ideen

Das eine Rohr will er dabei für eine Aussenbeleuchtung in der Mitte einer Rabatte verwenden. Eine Leuchte sei schon vorhanden, nur das Fundament werde noch benötigt. Das andere Rohr sollen die Arbeiter bis an den Parkplatz des kleinen Weges verlängern, um zu einem späteren Zeitpunkt dort eine E-Tankstelle realisieren zu können.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Gemeinderat auf 80'700 Franken. 27'000 Franken davon seien dabei gebundene Kosten. Darüberhinaus hat die Exekutive demnach einen Kredit von 53'700 Franken gesprochen.