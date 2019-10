Drei Kandidaten streiten um zwei Sitze

In Fällanden ist am 17. November grosser Abstimmungs- und Wahltag. Neben der Urnenabstimmung zur Bildung einer Einheitsgemeinde werden auch zwei neue Gemeinderäte gewählt. Liegenschaftsvorstand Roland Gretler (SP) und Finanzvorsteherin Brigit Frick (parteilos) scheiden per Ende Jahr aus dem Gemeinderat aus. Für die beiden freien Sitze wird es zu einer Kampfwahl kommen. Mit Daniel Lienhard (SVP), Rita Niederöst (SP) und Christian Rossmann (FDP) stellen sich drei Kandidaten zur Wahl.

Zwei bekannte Fällander