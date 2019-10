Polizei schnappt Volg-Räuber

Der Mann, der am Montagnachmittag den Gibswiler Volg bewaffnet überfallen hat, konnte gefasst werden. Abklärungen der Kantonspolizei Zürich führten die Fahnder an den Aufenthaltsort des mutmasslichen Täters im Bezirk Uster, teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Überraschenderweise schreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung von mehreren Tätern. Publiziert wurde bislang nur das Fahndungsbild eines Mannes. Wieso aus einem Täter plötzlich mehrere wurden, könne man nicht kommunizieren, sagt Kapo-Mediensprecher Marc Besson. «Das ist momentan Teil der Untersuchung.»

Beim Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Schweizer. Er logierte bei einer 44-jährigen Deutschen. Beide wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt. Ein Teil des erbeuteten Bargelds konnte sichergestellt werden.

Stephan Ryffel, Geschäftsführer der Landi Bachtel Genossenschaft, äussert sich nur knapp zu den neusten Ereignissen: «Wir sind sehr froh darüber, dass die Täterschaft so rasch gefasst werden konnte und möchten uns an dieser Stelle für die professionelle Arbeit der Kantonspolizei bedanken».