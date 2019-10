Grüner Gedanke greift auf ganzes Parlament über

Das Thema Energie beschäftigt Illnau-Effretikon. Länger schon, als viele andere Gemeinden, wie der Stadtrat jüngst in einer schriftlichen Antwort auf eine Interpellation zur Angelegenheit hervorhob. So habe man 1998 zu den ersten Gemeinden gehört, die eine kommunale Energieplanung erstellt hatten. Dass diese mittlerweile veraltet ist, machten an der Parlamentssitzung vom Donnerstagabend jedoch gleich zwei Vorstösse deutlich.

Energiestrategie vorantreiben