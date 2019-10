Dürnten kriegt den Blues

Zwischen sechs Meter hohen Chilbiorgeln, Flötenuhren, Grammophonen, Jukeboxen und selbstspielenden Klavieren haben viele Töne und Klänge Platz. In den letzten zwei Jahren haben im Orgelsaal des Dürntner Klangmaschinenmuseums denn auch schon Geburtstagsfeste und Firmenfeiern, Theaterstücke und Lesungen stattgefunden, aber auch zahlreiche Konzerte: Von klassischer Musik über Jazz und italienische Popmusik bis zur Appenzeller Volksmusik war alles schon zu hören. Am Samstag soll jetzt an der ersten Blues Night Dürnten dem Blues gehuldigt werden.