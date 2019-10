155 Schulkinder trotzten dem Regen

Der Schulleiter des Schulhauses Hohmatt, Markus Küng, und der Kinder- und Jugendinspektor der Kantonspolizei, Denis Flury, sind in Sachen Veloprüfung ein eingespieltes Team. Schon mehrere Male haben sie den Anlass in Turbenthal zusammen durchgeführt.

Dem anfangs den Turbenthalern vorbehaltenen Test schlossen sich später die Wildberger und neu nun auch noch die Schüler aus Wila an. So waren es am Mittwochmorgen, 2. Oktober, tatsächlich 155 Kinder, die sich im Minutentakt ab dem Schulhaus auf den Parcours machten. Klassenweise und beim Start betreut von der jeweiligen Lehrperson.