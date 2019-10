Wieder ein Beinahe-Unfall

In Uster ist am Dienstag Abend fast zu einem Unfall an der Bahnschranke beim Bahnhof gekommen – schon wieder. Am Abend geriet ein BMW zwischen die Schranken des Bahnübergangs an der Winterthurerstrasse. Die Person am Steuer konnte den Wagen noch seitlich neben die Abschrankung stellen, bevor die S-Bahn daran vorbeibrauste.

Kastriot N. (26) aus Uster, war bei der Schranke, als der Vorfall passierte. Mit seinem Handy filmte er die Szene. Neben dem Wagen stand die Lenkerin des SUVs. «Sie war panisch und hat verwirrt in der Gegend umhergeschaut», wie der Ustermer «20 Minuten» berichtete.

Glücklicherweise hatte sie das Auto auf einem bei der Durchfahrt des Zugs nicht benützten Gleis abgestellt. Auf Anfrage von «20 Minuten» sagt die Stadtpolizei Uster, dass ihr das Problem bekannt sei. Lenkerinnen und Lenker seien grundsätzlich selber für ein korrektes Fahrverhalten bei der Bahnschranke verantwortlich.