Schon wieder ein Auto zwischen den Schranken

In Uster ist es am Dienstagabend fast zu einem Unfall an der Bahnschranke beim Bahnhof gekommen. Ein BMW geriet zwischen die Schranken des Bahnübergangs an der Winterthurerstrasse. Die Person am Steuer konnte den Wagen noch seitlich neben die Abschrankung stellen, bevor die S-Bahn daran vorbeibrauste. Nach der Kollision beim Übergang am Bahnhof Uster im Januar ist es der zweite Vorfall in Uster in diesem Jahr.

Ein Zeuge filmte die Szene am Dienstag mit seinem Handy. Neben dem Wagen stand die Lenkerin des SUVs. «Sie war panisch und hat verwirrt in der Gegend umhergeschaut», wie der Ustermer «20 Minuten» berichtete.

Glücklicherweise hatte sie das Auto auf einem bei der Durchfahrt des Zugs nicht benützten Gleis abgestellt. Bei der Stadtpolizei Uster ist laut Sicherheitsvorsteher Jean-François Rossier (SVP) keine Meldung bezüglich des Vorfalls eingegangen. Der Stadtpolizei ist das Problem aber bekannt. Sie mache bei gehäuften Meldungen über gefährliches Verhalten von Verkehrsteilnehmenden gezielt Kontrollen. Bei einer solchen Kontrolle vergangenen Februar wurden elf Automobilistinnen und vier Radfahrer gebüsst, weil sie die Signale der Schranke missachtet hatten.