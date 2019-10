Das Hinwiler Privatzoo-Debakel geht in eine nächste Runde

Fritz Masshard sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Wegen fehlender Halterbewilligung, ausgebüxten Tieren, nicht artgerechten Gehegen, Vorwürfen zu mangelhafter Haltung, Zwangsräumungen seines Zoos und zuletzt wegen eines Erbstreits mit seinen Schwestern. 2017 wurde Masshard vom Grundstück vertrieben und landete mitsamt Familie auf der Strasse (wir berichteten). «Nun flattert auch noch eine Rechnung in der Höhe von 180‘000 Franken ins Haus», schreibt er in einer Mitteilung an die Redaktion.