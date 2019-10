Turbenthaler befinden im Dezember erneut über Landverkauf

Die Turbenthaler Bürger stimmen an der Gemeindeversammlung im Dezember erneut über den Verkauf der gemeindeeigenen Landparzelle an die Boller Winkler AG ab. Der Grund: Die Textil- und Immobilienunternehmung hat in der Zwischenzeit ihr Angebot erhöht.

Neu will die Boller Winkler AG die rund 1000 Quadratmeter grosse gemeindeeigene Parzelle zum Preis von 579‘000 Franken kaufen. Das teilt der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mit. Dieser Preis entspricht dem Verkehrswert, wie ihn die Zürcher Kantonalbank einst geschätzt hat.