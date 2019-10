Sauna am Greifensee wird Realität

Die Sauna am Greifensee wird schon bald Realität. Im Juni diesen Jahres hatten zwei Privatpersonen aus Uster ein Baugesuch für eine «Sauna am See» eingereicht. Nun liegt die Bewilligung für die Saunalandschaft am Greifensee vor. Die Sauna soll im Strandbad Niederuster während den Wintermonaten stehen.

Der Betrieb startet laut Medienmitteilung der Stadt am 1. November und dauert bis Ende März 2020. Initiiert haben die Sauna die beiden Ustermer Michaela Pfister und Mario Monn. In drei mobilen Sauna-Holzfässern kann mit direktem Blick auf den Greifensee geschwitzt werden, anschliessend dient der See zur Abkühlung. Zwei Jurten – traditionelle Nomadenzelte – bieten Raum für Ruhe und Erholung nach und vor den Saunagängen.

Michaela Pfister sagt: «Es lief alles wie geschmiert.» Eine Anpassung mussten die Initianten in ihren Plänen allerdings machen: «Wir waren zu nahe am See.» Die Sauna musste nach hinten verschoben werden.

Holz aus Mönchaltorf sorgt für Hitze



Die beiden privaten Betreiber der «Sauna am See» legen grossen Wert auf den ökologischen Aspekt des Projekts. So wird das Holz zum Beheizen der Saunas aus Mönchaltorf kommen. Die Jurten werden in der Schweiz mit heimischem Holz in Handarbeit hergestellt. Weiter sollen in der Empfangsjurte, die auch als kleines Bistro dient, Produkte aus lokalem Anbau angeboten werden. Die Lage am See ermöglicht zudem die Anreise mit dem Bus, zu Fuss oder mit dem Fahrrad.

Das Geschäftsfeld Sport der Stadt Uster wird den Betreibern die Infrastruktur des Strandbades während der Wintermonate verpachten. Es erhält dadurch auch während dieser Jahreszeit auf dem Gelände des Strandbades Einnahmen. Der Betrieb der Sauna ist vorerst für die kommenden drei Wintersaisons bewilligt. Nach der Saison 2020/21 werden die Initianten und die Verantwortlichen des Geschäftsfelds Sport Bilanz ziehen, ob das Erholungsangebot fortgeführt wird.

Am 1. November findet eine Sauna-Eröffnung mit geladenen Gästen statt. Am nächsten Tag folgt dann ein «Tag der offenen Sauna» für alle Ustermer.