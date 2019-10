Raubüberfall auf Gibswiler Volg

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag in Gibswil ein Verkaufsgeschäft überfallen und Bargeld erbeutet. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich am Dienstagmorgen mit.

Kurz nach 17 Uhr habe ein unbekannter, maskierter Mann das Geschäft betreten. Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte er die beiden im Laden anwesenden Verkäuferinnen und verlangte Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken verliess er kurz darauf den Laden. Er flüchtete mit einem schwarzen VW Golf mit abgedeckten Nummernschildern in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis anhin ergebnislos. Verletzt wurde niemand.

Zeugen gesucht

Die Kantonspolizei publizierte das Fahndungsfoto des Täters. Allem Anschein nach handelt es sich beim betroffenen Geschäft um den Gibswiler Volg. Der Täter ist ungefähr 180 bis 190 Zentimeter gross und ist schlank. Er hat dunkle, sehr kurze Haare und war maskiert mit einem dunkelfarbigen Tuch. Er trug einen schwarzen Rollkragenpullover, schwarze Jeans, sowie eine dunkle Sonnenbrille. Er war unterwegs mit einem schwarzen VW-Golf Typ IV.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Raubüberfall gemacht haben oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.