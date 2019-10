Darf man ein Velo auf einem Parkplatz abstellen?

Die Grünen blockieren einen Parkplatz für Autos mit einem Velo: Das Foto, welches eine Guerilla-Aktion der Grünen Partei zu zeigen scheint, macht derzeit auf Facebook die Runde. Darauf zu sehen ist ein silbernes Velo, das mitten auf einem Parkplatz an der Guyer-Zeller-Strasse steht.

Am Velo hängt ein Wimpel der Grünen Partei mit ihrem Wahlkampf-Slogan «Die Zukunft ist grün». Eine Aufforderung an die Adresse der Wetziker Autofahrer also, aufs Velo umzusatteln?