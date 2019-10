Dank neuen Helfern auf die Beine gestellt

Ob Baby- und Kinderkleidern, gut erhaltene Spielsachen, Kinderwagen oder Winterschuhe: Zu kaufen gab es an der Herbstbörse des Zäller Familienvereins im Engelburgsaal in Rikon am letzten Samstag jede Menge. Gross war auch der Ansturm der kauffreudigen Eltern und vereinzelt auch Grosseltern.

Grosser Aufruf gestartet

Sonja Müller, die Präsidentin des Zeller Familienvereins, ist froh, dass für die Herbstbörse genügend Helferinnen und Helfer gefunden werden konnten. «Drei neue Vorstandsmitglieder haben sich spontan gemeldet», sagt die Präsidentin erfreut.