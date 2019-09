Zwei Medaillen für Voltige Tösstal

Das Wichtigste in Kürze

Voltige Harlekin ergatterte insgesamt sieben Podestplätze bei den Schweizermeisterschaften in Turbenthal

Marina Mohar siegte bei den Frauen

Voltige Tösstal holte zwei Medaillen

Zum zweiten Mal fanden am vergangenen Wochenende nach 2016 die Schweizermeisterschaften in Turbenthal statt. Der Grund dafür ist die hohe Leistungsdichte, welche in der Ostschweiz vorherrscht.