Unfall mit Blechschaden in Jona

Am Montagmittag ereignete sich beim Kreisel Oberseestrasse in Jona ein Autounfall. Eine Leserreporterin berichtete, dass ein Auto mit zwei Fahrzeuginsassen in den Unfall verwickelt gewesen sei. Die linke Vorderseite des Fahrzeuges sei leicht verbeult gewesen, und die Fahrspur in Richtung Bahnhof Rapperswil sei eine Zeit lang nicht befahrbar gewesen, sodass Fahrzeuglenker auf die Gegenspur ausweichen mussten.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte den Unfall auf Anfrage, konnte aber zum Unfallhergang keine weiteren Angaben machen. Polizeisprecher Hanspeter Krüsi zufolge beträgt der Sachschaden mehrere tausend Franken. Verletzte habe es keine gegeben, und Alkohol sowie andere Rauschmittel seien nicht im Spiel gewesen.