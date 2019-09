«Man lief stets Gefahr, einzubrechen und im Erdgeschoss zu landen»

Die Sofas waren schnell besetzt im neuen Estrich des Seegräbner Cevi-Hauses: Die Kinder in ihren blauen Kluften genossen es sichtlich, den Eltern und anderen anwesenden Gästen ihr neues Territorium zu zeigen. Denn bisher war das Obergeschoss des einstigen Schützenhauses für die Kinder tabu.

Es konnte lediglich als Lagerraum gebraucht werden - und setzte vor allem eines an: «Berge von Staub», wie Cevi-Abteilungsleiter Dario «Chili» Burri an der Einweihungsfeier am letzten Samstag erzählte: «Der Boden trug nur teilweise, sodass man stets Gefahr lief, einzubrechen und im Erdgeschoss zu landen.»

Goldene Hämmer für die Fleissigsten

Schon länger schlummerte daher beim Leiterteam des Seegräbner Cevi die Idee eines Um- und Ausbaus des Gebäudes. Mit Unterstützung des Vereins Schützenhaus Nutzung (VSN), der Gemeinde und zahlreichen Helfern und Sponsoren wurde diese nun nun umgesetzt.

Geleitet wurde die Arbeit vom Architekten Hansruedi Bosshard, nebst dem Cevi waren im Kernteam mit dabei Gemeinderat Reto Steinmann (FDP) sowie der VSN-Präsident Lucian Caflisch. Dieser überreichte je einen «Goldenen Hammer» an Johan «Aqua» Schwabe und Tobias «Fizgo» Röthlin als Anerkennung ihres besonders grossen Einsatzes.