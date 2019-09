Lastwagen reisst auf Bahnübergang Fahrleitung herunter

Am Montagmorgen hat vor 10 Uhr ein Lastwagen beim Pilgersteg-Bahnübergang zwischen Rüti und Wald die Fahrleitung heruntergerissen, wie ein Leserreporter berichtet. Der Vorfall hat zu einer Fahrleitungsstörung geführt.

Die Zugstrecke zwischen Rüti und Wald ist laut SBB voraussichtlich bis 17 Uhr unterbrochen. Zwischen Rüti und Wald verkehren direkte Ersatzbusse. Reisende von Rüti nach Tann benützen die Buslinie 870. Oli Dischoe vom Mediendienst der SBB sagt, es habe einen Sachschaden an den Bahnanlagen gegeben. So sei auch die Barriere in Mitleidenschaft gezogen worden.