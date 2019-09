Fonds für Staatsgarantie soll aufgehoben werden

An der Staatsgarantie, die erst 2015 ins Leben gerufen wurde und zur Rettung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) im Notfall dient, gab es von Anfang an Kritik. Hauptsächlich deswegen, weil das Geld gar nicht verwendet werden darf, wenn die ZKB in ernsthafte Schieflage gerät, sondern erst bei einer Liquidation - also wenn es zu spät ist.