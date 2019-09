Knapp 1600 starteten zum Pfäffikerseelauf

«3, 2, 1, los!» Vor lauter Mitzählen vergassen einige der Kinder fast, dass sie bei «Los» lossprinten sollten. Dank den Anfeuerungsrufen der Eltern erreichten schlussendlich aber auch die kleinsten Läufer und Läuferinnen das Ziel. Der Piccolo-Lauf für alle Kinder bis 7 Jahre war am Sonntag das erste von vielen Rennen, die im Rahmen des Pfäffikerseelaufs stattfanden. Die längste Strecke führte um den ganzen See. Wem die über zwölf Kilometer zu anstrengend waren, konnte auch den halb so langen Schnupperlauf absolvieren.