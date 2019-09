Gemeinderat bewilligt 13'000 Franken für Rezertifizierung

Zell gehört zu denjenigen Gemeinden, welche mit dem Label «Energiestadt» ausgezeichnet wurden. Darunter gehören Gemeinden oder Städte, die sich in den Augen des Trägervereins Energiestadt für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzen.

2014 letztmals zertifiziert

Letztmals zertifiziert als Energiestadt wurde Zell im Jahr 2014. Um auch in Zukunft das Label tragen zu dürfen, ist ein Wiederholungsaudit erforderlich. Der Energiestadt-Berater der Gemeinde Zell hat dieses nun in Zusammenarbeit mit der Zeller Energiekommission vorbereitet, wie die der Gemeinderat in einer Medienmitteilung schreibt.

Ebenso seien die energiepolitischen Zielsetzungen sowie das Aktivitätenprogramm für die nächsten vier Jahre überarbeitet und durch den Gemeinderat genehmigt worden. Laut Planung belaufen sich die Kosten für das gesamte Verfahren auf rund 13‘000 Franken. Der Gemeinderat hat nun diese Kosten für das Wiederholungsaudit 2019 bewilligt. Damit soll die Rezertifizierung plangemäss erfolgen können, heisst es in der Mitteilung.