Unfall beim Hinwiler «Hirschen» löst Stau aus

Im Dorfzentrum von Hinwil beim Restaurant Hirschen kam es heute, kurz vor Mittag, zu einem Autounfall. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass bei ihnen um 11.30 Uhr ein Anruf einging. Es handle sich dabei um einen «Bagatellunfall» mit Blechschaden.

Allerdings kommt es nach dem Unfall zu einer massiven Staubildung im Dorf, wie ein Leserreporter berichtet. Dieses Wochenende ist wegen der Grossbaustelle beim Bahnhübergang in Hinwil die Winterthurerstrasse auf der Fahrbahn in Richtung Pfäffikon für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Autofahrer werden also durchs Dorfzentrum geleitet.