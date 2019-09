Effretiker wird neuer Präsident der Amateur Liga

Der 49-jährige Effretiker Sandro Stroppa wurde an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung der Amateur Liga des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) in Luzern zum neuen Präsidenten gewählt. Damit tritt er die Nachfolge von Dominique Blanc an.

Stroppa sei seit über 20 Jahren ein sehr aktiver und in zahlreichen Schweizer Fussballgremien präsenter Funktionär, schreibt der SFV in einer Mitteilung. Seit 2014 präsidiert er den Regionalverband Zürich, vorher war er zehn Jahre lang Präsident des FC Effretikon gewesen. In diesem Verein absolvierte er auch seine fussballerische Laufbahn, von der Juniorstufe bis zur zweiten Liga. Darüber hinaus war er auch als Trainer tätig.