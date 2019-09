Strafverfahren gegen Ustermer Stadträtin eingestellt

Die so genannte Federas-Affäre war wohl der Ustermer Politskandal des letzten Jahrzehntes: Primarschulpräsidentin Patricia Bernet (SP) war im Herbst 2017 von ihren Stadtratskollegen wegen Amtsgeheimnisverletzung angezeigt worden, weil sie einen Bericht über die Primarschulfinanzen – den so genannten Federas-Bericht – unbefugt an Bezirksrat Ludi Fuchs weitergegeben haben soll.

Der Fall belastete das Verhältnis zwischen Bernet und ihren Stadtratskollegen, hielt den Ustermer Politbetrieb lange Zeit in Atem und köchelte lange Zeit vor sich hin. Fast zwei Jahre nach Einreichung der Anzeige ist die Staatsanwaltschaft See/Oberland zum Schluss gekommen, dass die Präsidentin der Primarschulpflege durch die Weiterleitung des Berichts das Amtsgeheimnis nicht verletzt hat. Dies teilt die Stadt Uster heute in einer Medienmitteilung mit.

Stadtrat «erleichtert»

Wie die Staatsanwaltschaft ausführt, ist der Bezirksrat eine Aufsichtsbehörde und beaufsichtigt sowohl den Stadtrat, als auch die Primarschulpflege. Aufgrund dieser Funktion kann er die Mitglieder der ihm unterstellten Behörden unter anderem vom Amtsgeheimnis entbinden. Eine Amtsgeheimnisverletzung sei daher in diesem Verhältnis nicht möglich.

Wie die Staatsanwaltschaft in der Einstellungsverfügung festhält, erfüllte Patricia Bernet den Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung deshalb nicht und hat sich somit nicht strafbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft See/Oberland hat das Verfahren deshalb eingestellt.

«Der Ustermer Stadtrat zeigt sich erleichtert über den Ausgang des Verfahrens und ist froh, dass dieses nun abgeschlossen ist», heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Der Fall Federas



Als die Primarschule Uster das Budget 2016 um rund zwei Millionen Franken überschritten hatte und sich auch 2017 ein Minus in Millionenhöhe abzeichnete, kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Stadtrat und Primarschulpflege und hitzigen politischen Diskussionen in Uster. Aus dem rechten Lager wurde die SP-Primarschulpräsidentin Patricia Bernet angegangen, die Linken sahen die Probleme eher beim FDP-Finanzvorstand Cla Famos.



Ein Bericht der Beratungsfirma Federas sollte Licht ins Dunkel bringen. Als dieser vorlag, wurde er vom Stadtrat lange unter Verschluss gehalten und erst nach rund einem halben Jahr der Öffentlichkeit bekannt gemacht.



Primarschulpräsidentin Patricia Bernet wurde von ihren Stadtratskollegen jedoch vorgeworfen, diesen «Geheim»-Bericht unbefugt an Bezirksrat Ludi Fuchs (SP) weitergegeben zu haben und somit eine Amtsgeheimnisverletzung begangen zu haben. Fuchs selbst soll den Bericht dann an den damaligen Gemeinderatspräsidenten Balthasar Thalmann (SP) weitergereicht haben – auch Fuchs wurde in der Folge wegen Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. Gegen Fuchs erhob der Ustermer Stadtrat weiter eine Aufsichtsbeschwerde, die er später vergeblich zurückzuziehen versuchte.