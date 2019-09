In Bauma finden vorläufig keine Babysitterkurse statt

«Leider findet dieses Jahr kein Babysitterkurs mehr in Bauma statt», schrieb Susanne Burkhalter vergangene Woche in einem Inserat in der «Baumerziitig». Burkhalter ist Mitglied des Frauenvereins Bauma und organisiert seit rund 20 Jahren Babysitterkurse in der Gemeinde.

In diesem Jahr wird es allerdings nicht mehr klappen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit musste sie den Kurs kurzfristig annullieren. «Eigentlich hatte ich einen Kurs für den Juni geplant gehabt, aber schon damals fand sich keine Leiterin beim Roten Kreuz», sagt Burkhalter.