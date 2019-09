«Ich habe auch schon Bienen gestreichelt»

Das Summen unzähliger Insekten erfüllt die Luft. Aus der Ferne ertönen Kuhglocken. Inmitten eines Obsthains am Rande des Pfäffiker Weilers Ruetschberg steht ein altes Bienenhaus in der Abendsonne. Die Umgebung ist ein wahres Paradies für die Schützlinge des Imkers Tobias Strasser. Seit diesem Jahr betreut der Fehraltorfer hier 12 Bienenvölker. «Der Standort ist perfekt. Da hier nur wenig intensive Landwirtschaft betrieben wird, sind meine Bienen kaum Pestiziden ausgesetzt, was sich positiv auf ihre Gesundheit und die Honigqualität auswirkt», sagt er.