Glückliche Käser in Wildberg

Ein Obstharass voller Pläne und Akten. Das war die Baueingabe, die die Käser der Milchgenossenschaft Wildberg-Ehrikon so am 21. August 2018 in die Gemeindeverwaltung getragen haben. Eine neue Käserei soll es geben, ein Gemeinschaftsprojekt mit Herzblut (wir berichteten). Am Freitag war für die Käser der herbeigesehnte Tag: Sie konnten den ersten Spatenstich setzen.