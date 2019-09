«Die erste Esse habe ich mir selber zusammengebaut»

Seit er 14 Jahre alt ist, schmiedet Tibor von Meiss. Seine erste Esse hat er sich in der Garage seiner Eltern selber zusammengebaut. Aus Holzkohle und mit Steinen rundherum. Die Glut hat er mit Hilfe des Föhns seiner Mutter erzeugt. An sein erstes Werk erinnert er sich noch genau: Auf einem kleinen Amboss seines Grossvaters hat er einen Nagel zu einem kleinen Messer geformt. Noch heute besitzt er dieses. Die Eltern wussten von der ganzen Aktion in ihrer Garage nichts.