Das sagt der Staatsanwalt

Seit Sommer 2018 amtet der Stadtrat in neuer Zusammensetzung und mit linksgrüner Mehrheit. Die Anzeige wurde vom alten, bürgerlich dominierten Stadtrat eingereicht. Mit welchen Mehrheitsverhältnissen dieser der Einreichung der Anzeige zugestimmt hat, wurde nie bekannt. Es steht jedoch fest, dass auch mindestens ein Mitglied der neu zusammengesetzten Exekutive ein Strafverfahren gegen Bernet befürwortet haben muss.

Die entlastete Primarschulpräsidentin spricht trotzdem von einer «guten Zusammenarbeit und einem guten Umgang» im Stadtrat. Auf die Frage, ob sie gegen einzelne Ratsmitglieder einen Groll verspüre, antwortet sie: «Ich schaue lieber nach vorn.»

Bezirksrat Ludi Fuchs:



«Eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss»



Im Zuge der «Federas-Affäre» wurde auch Bezirksrat Ludi Fuchs wegen Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. Er soll den von Bernet erhaltenen Federas-Bericht an den damaligen Gemeinderatspräsidenten Balthasar Thalmann (SP) weitergereicht haben.



Die Einstellung im Fall Fuchs begründet Staatsanwalt Samuel Burkhard damit, dass man auch ihm keine vorsätzliche Amtsgeheimnisverletzung nachweisen konnte.



Fuchs hatte sich stets auf den Standpunkt gestellt, dass er in seiner Rolle als Bezirksrat zwischen Stadtrat, Parlament und Bezirksrat habe vermitteln wollen. «Solche Bestrebungen gab es tatsächlich», sagt Burkhard. «Und es gab keine Beweise dafür, dass Ludi Fuchs bei diesen Bestrebungen nicht tatsächlich annahm, die Weitergabe des Berichtes stehe im Einklang mit den Interessen des Stadtrates.»



Kritik am Stadtrat



«Die Intervention war ein Problemlösungsansatz», sagt Fuchs heute. Er sehe im Rückblick keinen Grund, in dieser Sache etwas anders zu machen. Er habe eine Aufsichtsfunktion. «Und eine solche hat auch der Gemeinderat und dessen Präsident gegenüber dem Stadtrat. Dieses Rollenverständnis muss man schärfen.»



Am alten Ustermer Stadtrat übt Fuchs Kritik: «Solche Dinge muss man intern lösen. Hier an die Öffentlichkeit zu gehen – das ist der falsche Weg.»



Anders als Patricia Bernet wurde Fuchs von der Staatsanwaltschaft vorgeladen. Für ihn sei die Einvernahme «eine Erfahrung mehr im Leben» gewesen. «Allerdings eine, die man nicht unbedingt machen muss.» Allgemein habe das Strafverfahren ihn und sein Umfeld stark belastet, so Fuchs – auch aufgrund der langen Dauer.



Eine «Affäre SP Uster»



Weiterhin hängig ist eine Aufsichtsbeschwerde des Stadtrates gegen Fuchs. Er soll sich an einer SP-Versammlung in seiner Rolle als Bezirksrat allzu kritisch gegenüber dem Stadtrat geäussert haben, so der Vorwurf.



Aus der «Affäre Federas» wurde in der Folge auch eine «Affäre SP Uster». Denn Fuchs beklagte eine mangelnde Rückendeckung durch seine Partei. Im letzten Winter gab der ehemalige SP-Stadtrat nach 42 Jahren bei den Sozialdemokraten seinen Rücktritt aus der Partei bekannt. Als Bezirksrat amtet er weiterhin. (bro)