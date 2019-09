Das ist der neue Chef des Dübendorfer Alterszentrums

Herr Oldani, Sie arbeiten seit bald zehn Jahren in leitender Funktion im Bereich Altersbetreuung. Was mögen Sie an alten Menschen?

Michael Oldani: An ‹alten› Menschen schätze ich sehr, dass diese eine grosse Lebenserfahrung haben und in der Regel auch genau wissen, was sie wollen und was nicht. Ich arbeitete schon immer sehr gerne mit Menschen für Menschen, deshalb war ich auch stets im Dienstleistungsbereich tätig.