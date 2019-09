Zeller Gemeinderat spricht 3000 Franken für Tibet-Institut

Das Tibet-Institut in Rikon hat den Gemeinderat Zell Ende August um finanzielle Unterstützung gebeten. Hintergrund sind Fenstersanierungen, welche im Bibliotheksgebäude des Instituts vorgenommen werden müssen. Dies teilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Mitteilung mit.

Neben der Gemeinde Zell hofft das Tibet-Institut für die Sanierung auch auf finanzielle Unterstützung des Lotteriefonds des Kantons Zürich. Voraussetzung für einen Beitrag ist allerdings ein gleichzeitiger Unterstützungsbeitrag der Standortgemeinde Zell.

Fenster müssen ersetzt werden

Geplant ist, dass der Fensterersatz des Bibliotheksgebäudes bereits im kommenden Jahr realisiert wird. Konkret sollen die alten und teils undichten Fenster ersetzt werden durch eine Dreifach-Wärmeschutzverglasung im ganzen Bibliotheksgebäude.

Dabei soll zugleich die Sanierung der Feuchtigkeitsschäden an Böden, Wänden und Decken erfolgen. Die Projektkosten betragen insgesamt 119'000 Franken. Da das Tibet-Institut Rikon als gemeinnützige Stiftung sämtliche Kosten seines Betriebs und seiner Projekte aus freiwilligen Spenden finanziert, würden die verfügbaren Mittel der Stiftung nicht ausreichen, um die zeitbedingte Erneuerung der Infrastruktur vollumfänglich sicherzustellen, schreibt der Gemeinderat Zell.

Gemeinde zahlt 3000 Franken

Vor diesem Hintergrund habe der Gemeinderat Zell dieses Gesuch eingehend überprüft und beraten und sich nun entschieden, einen Beitrag von 3000 Franken an die Sanierung zu zahlen, wie aus der Mitteilung hervor geht. Die lokale Behörde begründet ihre Entscheidung damit, dass das Klösterliche Tibet-Institut schliesslich den Namen des Zeller Ortsteils Rikon im konstruktiven Sinne in die Welt trägt.

Das Tibet-Institut wurde bereits in zwei Bauprojekten in den Jahren 2008 bis 2011 und 2014 bis 2016 saniert. Beide Projekte wurden grösstenteils durch den Lotteriefonds des Kantons Zürich mitfinanziert. Nun steht die dritte und abschliessende Sanierung an.

Dalai Lama zu Besuch

Das klösterliche Tibet-Institut Rikon ist in Zell nicht mehr wegzudenken. Letztes Jahr feierte es sein 50-jähriges Bestehen, wofür der Dalai Lama höchstpersönlich anreiste (wir berichteten).